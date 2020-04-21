Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели показали, как живут на передовой борьбы с огнем

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали и рассказали, в каких условиях находятся пожарные в Чернобыльской зоне отчуждения.
Так, по состоянию на 20 апреля к тушению пожаров там было привлечено более 1300 человек и сотни единиц техники. Об этом написала пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Учитывая информацию в соцсетях о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожарные имеют ненадлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров", – говорится в сообщении.
Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне
ГСЧС Украины
Так, для спасателей было развернуто пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в с. Старые Соколы, с. Рудня-Ильинецкая и с. Дубрава.
Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне
ГСЧС Украины
Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне
ГСЧС Украины
"На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрено пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питание в полевых условиях и обеспечено продуктами питания. Завтракают и ужинают пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к местам тушения пожаров. Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО", – добавили в ГСЧС.
Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне
ГСЧС Украины
Условия пребывания спасателей в Чернобыльской зоне
ГСЧС Украины
Также для спасателей было организовано надлежащие санитарно-гигиенические условия, дозиметрический контроль, медицинское обеспечение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
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