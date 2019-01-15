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/Криминал

Пожар в Киево-Печерской лавре: в полиции сделали неожиданное заявление

15.3тЧитать материал на украинском

В Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге здания Киево-Печерской лавры.

Находясь в состоянии опьянения, он поджог матрасы, которые находились в помещении, сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко (чтобы посмотреть видео пожара, доскрольте до конца страницы).

"К счастью, в пожаре никто не пострадал, огонь повредил 400 квадратных метров площади. Во время осмотра установлено, что церковные ценности не были повреждены. Известно также, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", — пояснил Крищенко.

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Подозреваемый в поджоге возле Киево-Печерской лавры

Подозреваемый в поджоге возле Киево-Печерской лавры

Facebook Андрей Крищенко

Подозреваемым оказался 24-летний мужчина без определенного места жительства. За поджог ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пожар в лавре

Пожар в лавре

Twitter МВД

Как писал OBOZREVATEL, 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре. Огонь вспыхнул в двухэтажной постройке, которая находится за пределами лавры, однако входит в ее архитектурный комплекс.

В ноябре 2018-го в Киеве также произошел пожар на территории церковного комплекса в парке "Партизанская слава". Согласно с данными Google-карт, там расположена Церковь Иоанна Кронштадтского.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Дейман Алон
Дейман Алон
Без определенного места жительства - это типа залетный чел из Педерашки?!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Отпустите и наградите активиста-онижедетя! Он может таким образом выражалась свою приверженность к секте СЦУ (ПЦУ)!
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