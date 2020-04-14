Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Яра Дорош Криминал 13:59, 14.04.2020 Обновлено: 14:05, 14.04.2020

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить.

Это подтвердил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в комментарии OBOZREVATEL.

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