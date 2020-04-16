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16 апреля • обновлено в 21:00
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/ Криминал

Пожар в Чернобыльской зоне разгорелся с новой силой: спасателям мешает ветер

1.1т
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Ситуация с тушением очагов пожара в Чернобыльской зоне осложнена из-за сильного ветра, но она контролируемая.

Погодные условия не дают применять авиацию для ликвидации возгорания, заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

Пожар в Чернобыльской зоне разгорелся с новой силой: спасателям мешает ветер

ГСЧС

"Я говорил с главой Службы по чрезвычайным ситуациям. Снова началось несколько очагов пожара из-за того, что был шквальный ветер, он раздул те угли, которые были позавчера. Но ситуация под контролем, там сейчас достаточно техники. Единственное, – не может летать авиация, потому что сильный ветер, это опасно", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар. Появились новые три очага тления. В ГСЧС уточнили, что они не масштабные и не несут существенной угрозы.

Напомним, что Киев и область накрыл мощный ураган, который поднял в воздух пыль и песок.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС Министерство внутренних дел Украины
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