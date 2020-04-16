Пожар в Чернобыльской зоне: еще одному поджигателю объявлено подозрение

Полиция объявила подозрение мужчине за поджег мусора, который привел к пожару в Чернобыльской зоне отчуждения.

Речь идет о 37-летнем жителе села Старые Соколы, сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

Правоохранители отметили, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал в сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, после чего огонь перекинулся на лес и в зону отчуждения.

"По вине мужчины произошел неконтролированный процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща"", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК. Виновнику грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, до шести месяцев ареста или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее полиция задержала другого виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Молодой человек заявил, что поджег мусор и траву ради развлечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.

13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической, когда огонь добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

14 апреля пожар удалось потушить, спасателям помог дождь.