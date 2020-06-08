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8 июня • обновлено в 12:21
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/ Криминал

Появилось видео, сделанное накануне страшного ДТП в Киеве: водитель вылетел из авто

4.2т
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В ночь на 8 июня на киевском проспекте Победы произошла крупное ДТП с летальным исходом.

Видео с участниками аварии незадолго аварии опубликовано на Facebook-странице "ДТП. Киев".

Согласно записи на авторегистраторе, водитель утверждал, ехал по проспекту со скоростью 75 км/час, когда его обогнали автомобили BMW и Honda.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

"После, через две минуты регистратор записал последствия большой скорости", – отмечено в сообщении.

На видео показано, что от удара во время столкновения пассажир Honda вылетел из авто. Некоторое время он еще был жив и находился в сознании. Однако от полученных ран скончался до прибытия "скорой помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
авто
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