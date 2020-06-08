В ночь на 8 июня на киевском проспекте Победы произошла крупное ДТП с летальным исходом.
Видео с участниками аварии незадолго аварии опубликовано на Facebook-странице "ДТП. Киев".
Согласно записи на авторегистраторе, водитель утверждал, ехал по проспекту со скоростью 75 км/час, когда его обогнали автомобили BMW и Honda.
ДТП в Киеве
"После, через две минуты регистратор записал последствия большой скорости", – отмечено в сообщении.
На видео показано, что от удара во время столкновения пассажир Honda вылетел из авто. Некоторое время он еще был жив и находился в сознании. Однако от полученных ран скончался до прибытия "скорой помощи".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".
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