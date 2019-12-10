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10 декабря • обновлено в 12:04
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/ Криминал

Появилось видео падения авто с моста в Киеве

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Полиция опубликовала видео момента жуткого ДТП в Киеве 7 декабря, когда автомобиль упал с моста на дорогу.

В тот вечер женщина-водитель Subaru, двигаясь по Броварскому проспекту, в направлении моста Метро, не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После этого авто упало с моста и перевернулось на крышу. В результате ДТП травмировалась только 47-летняя женщина-водитель. Ее забрали медики в больницу. Следователи выяснят все обстоятельства и причины аварии.

В Киеве автомобиль упал с моста

В Киеве автомобиль упал с моста

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
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