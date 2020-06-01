Появилось первое фото мужчины, угрожающего взорвать мост метро в Киеве

В сети опубликовали первое фото мужчины, который пригрозил взорвать мост метро в Киеве. В руках злоумышленника заметили пакет, от которого тянется провод к кнопке в руке.
Снимок опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook. В связи с ЧП в столице Украины ввели план "Гром". На место прибыла полиция.
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
Что касается движения, то проезд по мосту закрыт. Красная линия метро работает:
от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная",
от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
Угроза подрыва моста метро в Киеве
dtp.kiev.ua
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