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1 июня • обновлено в 15:14
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/ Криминал

Появилось первое фото мужчины, угрожающего взорвать мост метро в Киеве

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В сети опубликовали первое фото мужчины, который пригрозил взорвать мост метро в Киеве. В руках злоумышленника заметили пакет, от которого тянется провод к кнопке в руке.

Снимок опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook. В связи с ЧП в столице Украины ввели план "Гром". На место прибыла полиция.

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

Что касается движения, то проезд по мосту закрыт. Красная линия метро работает:

  • от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная",

  • от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

Угроза подрыва моста метро в Киеве

Угроза подрыва моста метро в Киеве

dtp.kiev.ua

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Киев
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