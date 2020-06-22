Появились подробности и видео масштабного ДТП на Крещатике

Появилось видео ДТП, которое случилось утром 22 июня в Киеве на улице Крещатик.

Патрульная полиция Киева опубликовала видеозапись и подробности происшествия на своем YouTube-канале. Правоохранители уточнили, что в ДТП участвовали пять автомобилей: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai ни избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Mercedes, остановившимся впереди", – сообщили в полиции.

Из-за столкновения Mercedes по инерции проехал вперед и врезался в Geely, который стоял впереди него. От удара Geely выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с Mitsubishi, а Mercedes проехал прямо и врезался в Volkswagen.

Все автомобили получили механические повреждения, а на водителя Hyundai составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за этого ДТП на некоторое время было заблокировано движение по дороге.