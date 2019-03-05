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/Криминал

Появились первые фото и видео с места расстрела мужчины в Киеве

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В распоряжении OBOZREVATEL оказались фото и видео с места расстрела водителя элитного Mercedes в Киеве 5 марта.

На кадрах виден Mercedes-Benz S 500L, огражденный лентами. Именно в салоне авто произошла трагедия. Выстрелив в водителя, его убийца скрылся во дворах.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в столице, погибший – 1960 года рождения. Мужчина получил ранение головы и скончался на месте.

Источник OBOZREVATEL отметил, что предполагаемый убийца – мужчина плотного телосложения на вид 30 лет, который якобы был в одежде с погонами.

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

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Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Место преступления в Киеве

Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Позже стало известно, что погибший оказался 59-летний Сергей Киселев - крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обчистили 28-летнюю Елену Толстошееву – сестру Станислава Толстошеева, который на внедорожнике Mercedes насмерть сбил женщину и до сих пор остается безнаказанным.

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Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаКиев
Теги
БК Кривбассстрельба
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Бриллиантовые прокуроры зачистили терпилу! Нет человека, нет проблем! Это только начало... С нетерпением жду полёта Пашинского и других тварей с 20-того этажа!!!
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