Появились первые фото и видео с места расстрела мужчины в Киеве

В распоряжении OBOZREVATEL оказались фото и видео с места расстрела водителя элитного Mercedes в Киеве 5 марта.
На кадрах виден Mercedes-Benz S 500L, огражденный лентами. Именно в салоне авто произошла трагедия. Выстрелив в водителя, его убийца скрылся во дворах.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в столице, погибший – 1960 года рождения. Мужчина получил ранение головы и скончался на месте.
Источник OBOZREVATEL отметил, что предполагаемый убийца – мужчина плотного телосложения на вид 30 лет, который якобы был в одежде с погонами.
Место преступления в Киеве
Место преступления в Киеве
Место преступления в Киеве
Место преступления в Киеве
Место преступления в Киеве
Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Позже стало известно, что погибший оказался 59-летний Сергей Киселев - крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обчистили 28-летнюю Елену Толстошееву – сестру Станислава Толстошеева, который на внедорожнике Mercedes насмерть сбил женщину и до сих пор остается безнаказанным.
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