В сети обнародовали фото и имена загадочно пропавших на Киевщине рыбаков. Это Сергей Кривда и Виталий Мацола.

Информацию разместили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Там же опубликовали карту с локацией, где, согласно с последними данными мобильного оператора, были рыбаки и снимок их лодки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). ,

Так, пропавшими оказались: Сергей Кривда, 1960 года рождения, и Виталий Мацола, 1963 года рождения.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки. Сергей Кривда и Виталий Мацола

"Кто был на рыбалке в этом районе с 29.02.2020 по сегодняшний день и, возможно ,видел этих людей (вещи,костры, лодки) – помогите, пожалуйста", – говорится в посте.

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки. Их лодка

На Киевщине загадочно исчезли рыбаки. Место, где их засекли в последний раз

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине загадочно исчезло двое мужчин, которые вышли на рыбалку на лодке. В последний раз они выходили на связь 29 февраля.

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