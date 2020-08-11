Появились фото сожженной Tesla Богдана: сгорела почти дотла

В сети опубликовали фото сожженного утром 11 августа автомобиля Tesla S, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Кадры обнародовало издание ТСН.ua. На них видно, что автомобиль практически сгорел дотла. Целой осталась только передняя часть Tesla.

Кроме того огонь повредил авто Mazda, которое стояло рядом, – у него обгорел бок.

У Mazda, которая стояла рядом, обгорел бок tsn.ua

У Mazda, которая стояла рядом, обгорел бок tsn.ua

Рядом с Tesla была будка с охраной стоянки. Охранник рассказал, что не спал, однако поджигателя не видел.

"Все случилось за секунды. Вспыхнуло. Я выбежал с огнетушителем, немного затушил и вызвал пожарных", – сказал охранник. Мужчина сначала сказал, что автомобилем пользовались Богдан и его жена, а потом изменил свои показания и заявил, что эта Tesla принадлежала брату Андрея Богдана.

Впрочем, сам экс-руководитель ОП ранее подтвердил, что сгоревшая Tesla принадлежит ему.

Сожженная Tesla Андрея Богдана tsn.ua

Сожженная Tesla Андрея Богдана tsn.ua

Сожженная Tesla Андрея Богдана tsn.ua

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