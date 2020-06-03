Мальчик, который загадочно погиб в селе Гребени Кагарлыкского района Киевской области, под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса, развлекался там с друзьями.

Как написали "Чрезвычайные новости", в день трагедии в одном из помещений стена внезапно обвалилась прямиком на детей. По словам спасателей, вероятно, это случилось из-за дождливой погоды. Дело в том, что стена была не защищена кровлей, а цементный раствор потерял свойства.

По состоянию на вечер 2 июня было известно, что пострадали не менее двух подростков. Как отметили журналисты, после обвала стены дети разбежались и ничего не рассказали взрослым, а также не попытались помочь 13-летнему другу.

На Киевщине загадочно погиб 13-летний школьник Полиция Киевской области

По словам бабушки одного из мальчиков, об инциденте им якобы приказал молчать один из пострадавших подростков. У него, предварительно, сотрясение мозга и выбиты зубы.

Отмечается, что правоохранители расследуют гибель мальчика как трагический случай, но отрабатывают все возможные версии. На допрос вызвали родителей всех подростков, которые были свидетелями инцидента, чтобы выяснить, почему те молчали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине загадочно загадочно погиб 13-летний житель столицы. Его тело нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса в селе Гребени Кагарлицкого района.

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