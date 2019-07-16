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"Повернул пистолет в висок": под Киевом парень застрелился в отделении полиции

9.4т Читать материал на украинском

В городе Ирпень Киевской области парень застрелился в отделении полиции, куда его привезли после покушения на жизни двух человек.

Он пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

19-летний парень выстрелил паре в затылок из травматического пистолета и скрылся. Правоохранители задержали его на одной из улиц в Гостомеле и отвезла в отделение.

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"В помещении полиции он неизвестным путем освободил руку из наручников, выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность, они достали табельное огнестрельное оружие. В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет себе в висок и выстрелил", – сообщили в ведомстве.

Отделение полиции

Отделение полиции

Полиция Киевщины

Полиция не уточнила, из чьего именно оружия застрелился подозреваемый, своего или правоохранителей. Он скончался спустя несколько часов в больнице.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Константиновке Донецкой области задержанный за грабеж мужчина при странных обстоятельствах умер в отделении полиции. Он застрелился, сидя в наручниках.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Antohiv Mihail
Antohiv Mihail
Даа, ему бы служить в разведке, да сниматься в бондиаде... Но герои-суперразведчики и агенты 007 не стреляют в бывших возлюбленных и их новых кобелей, а посылают их на х...р в колонну по два. Что-то там было все не так, ребята, все не так!
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас не полиция, а вестерн какой -то. Авакова в лосинах еще только не хватает ...... да Шкиряка в трусиках
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