"Повернул пистолет в висок": под Киевом парень застрелился в отделении полиции

В городе Ирпень Киевской области парень застрелился в отделении полиции, куда его привезли после покушения на жизни двух человек.

Он пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

19-летний парень выстрелил паре в затылок из травматического пистолета и скрылся. Правоохранители задержали его на одной из улиц в Гостомеле и отвезла в отделение.

"В помещении полиции он неизвестным путем освободил руку из наручников, выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность, они достали табельное огнестрельное оружие. В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет себе в висок и выстрелил", – сообщили в ведомстве.

Отделение полиции Полиция Киевщины

Полиция не уточнила, из чьего именно оружия застрелился подозреваемый, своего или правоохранителей. Он скончался спустя несколько часов в больнице.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Константиновке Донецкой области задержанный за грабеж мужчина при странных обстоятельствах умер в отделении полиции. Он застрелился, сидя в наручниках.

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