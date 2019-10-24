Потерял сознание и остался без вещей: в Киеве поймали группу клофелинщиц

В Киеве полиция задержала трех клофелинщиц. В кафе на Вокзальной площади женщины подсыпали в напиток мужчины неизвестное вещество. А когда он начал терять сознание, забрали у потерпевшего мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги.

Мужчина обратился к правоохранителям и заявил, что неизвестные отобрали у него вещи. Он сказал, что накануне познакомился с женщинами, с которыми решил провести время, а после ничего не помнил. Об этом написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители предположили, что во время распития спиртных напитков пострадавшему подмешали вещество, от которого он начал терять сознание. Когда мужчина пришел в себя, то осознал, что остался без телефона, банковских карточек и новых знакомых.

В Киеве поймали группу клофелинщиц

Полицейские сразу начали обследовать прилегающую территорию и заметили на автостанции женщин, которые могли быть причастны к этому правонарушению.

У них при осмотре обнаружили вещи пострадавшего и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. Также выяснилось, что подозреваемые успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен.

На камерах видеонаблюдения в кафе фигурировали именно эти женщины. Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимы за кражи.

Действия задержанных квалифицировали как разбойное нападение, совершенное группой лиц, поэтому их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении им подозрения.

В Киеве полиция задержала трех клофелинщиц Полиция Киева

В кафе на Вокзальной площади женщины подсыпали в напиток мужчины неизвестное вещество Полиция Киева

Клофелинщицы забрали у пострадавшего телефон и банковские карточки, с которых сняли деньги Полиция Киева

В Киеве полиция задержала трех клофелинщиц Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве группа клофелинщиков напоила в ресторане женщину, украла деньги и личные вещи, а также похитила автомобиль.

В столице Украины задержали несовершеннолетнюю участницу преступной группы клофелинщиков. А трем злоумышленникам уже объявили подозрения.

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