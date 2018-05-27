Погром в Киеве: появились новые детали о беспорядках

В результате погрома киосков на рынке возле "Лесной" в Киеве пострадали три правоохранителя, задержаны 34 человека.

Оказалось, что несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей не только повредили торговые точки, но и устроили потасовку с полицейскими. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера и был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

Погромы на рынке в Киеве Александр Чернов/Громадське

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 26 мая в Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера.

Позже вывеску киоска, продавец которого попал в скандал, демонтировали, а на месте инцидента около 10 полицейских проводили следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились первые видео погромов рынка в Киеве.