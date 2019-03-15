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/Криминал

Поставили на колени и били: появились подробности драки школьниц в Киеве

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Потерпевшей от избиения своих сверстниц киевской школьницей оказалась девушка 2004 года рождения. Подростковый конфликт возник из-за натянутых отношений между учениками школы №294.

После того, как пострадавшая встретила на улице своих сверстниц, словесный конфликт перерос в драку. Личности нападавших уже установлены, им грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проводится работа с администрацией учебных заведений, психологи помогают участникам инцидента", ‒ пояснила начальник отдела ювенальной превенции полиции Киева Оксана Поплавская.

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В Киеве побили школьницу

Скриншот

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье за хулиганство.

Как писал OBOZREVATEL, 15 марта в сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе Киева № 294. На нем видно, как девочка становится на колени перед толпой сверстников и говорит: "Пожалуйста". После этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Належний штраф батькам і кара цим пісюхам забезпечена.
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