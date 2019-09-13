Посреди ночи добывали песок: в Киеве заметили браконьеров

На территории жилого массива Троещина в Киеве заметили деятельность браконьеров рядом с озером Алмазное. На них неоднократно жаловались местные жители, даже обращались в правоохранительные органы. И хотя в ГУ НП Деснянского района завели уголовное производство, дальше дело не продвинулось.

Деятельность добытчиков песка начали мониторить активисты ОО "Стоп коррупции", написал информационный портал "СтопКор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Они рассказали, что им удалось поймать браконьеров "на горячем" и зафиксировать факт незаконного намыва. Ранее разоблачить браконьеров не могла даже полиция. Дело в том, что нелегалы работали только ночью.

В Киеве заметили браконьеров СтопКор

"Мы получили ряд обращений от жителей района, люди жаловались на незаконную добычу песка на озере. Однако каждый раз, когда мы выезжали на место, никаких работ на водоеме не велось. Поэтому мы приехали ночью и поймали браконьеров с поличным. Только нелегалы нас увидели – скрылись на моторной лодке", – объяснили активисты.

Они передали доказательства нелегальной деятельности местной полиции. Однако браконьеры не прекратили работу.

"Цинизм ситуации заключается в том, что свою деятельность они декларируют как расчистку озера и обустройство территории. Во время нашего очередного выезда на место представитель нелегалов показал нам документ с подписью руководства КП "Плесо". Письмо якобы позволяет работы на озере", – добавил руководитель правозащитного блока ОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

Однако в коммунальном предприятии "Плесо" рассказали, что такое письмо не присылали и это подделка.

По словам правозащитника, активисты регулярно выезжают туда еще с мая, вызывают полицию, но "точка" продолжает работать. Ранее нелегалы добывали недра ночью, работали под видом расчистки русла водоема.

Представитель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков в августе этого года во время выезда на место отметил, что на озере Алмазное в течение месяца работает судно без разрешительных документов и массово вывозится песок.

У объекта был размещен информационный стенд, согласно которому там якобы проводилось выполнения природоохранных мероприятий по восстановлению водоема по заказу Государственного агентства водных ресурсов Украины ГП "Укрводсервис". Исполнитель-инвестор – ООО "НПП "Экосервис", генподрядчик – ООО "Сабулум Трейд".

В августе 2019 представитель ООО "Сабулум трейд" в интервью "Главкому" опровергал все обвинения. Он настаивал на том, что в этом месте проводились санитарные работы, в будущем там будет зона отдыха и документы на проведение работ есть.

На территории жилого массива Троещина в Киеве заметили деятельность песчаных браконьеров СтопКор

Они работали рядом с озером Алмазное СтопКор

На них неоднократно жаловались местные жители СтопКор

На территории жилого массива Троещина в Киеве заметили деятельность песчаных браконьеров СтопКор

Они работали рядом с озером Алмазное СтопКор

На них неоднократно жаловались местные жители СтопКор

Ранее OBOZREVATEL узнавал, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве. Дело в том, что попытка разобраться со случаями незаконной добычи песка в Киеве закончилась для журналиста "Всемирного Броварского телевидения" Дмитрия Водолазского переломом челюсти в двух местах. Во время пикета одного из объектов, где, по данным общественных активистов, осуществлялась такая деятельность, его и участников акции, которые протестовали против подобного "бизнеса", жестоко избили неизвестные в балаклавах.

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