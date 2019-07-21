Поспорили за умершего: под Киевом сотрудники ритуальных служб устроили стрельбу

В Ирпене Киевской области 21 июля сотрудники двух компаний по ритуальным услугами устроили стрельбу.

Они спорили за право увезти умершего, сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

"Приехали забирать умершего, устроили между собой драку, потом стрельбу из травматического оружия. Вследствие этого ранены четыре человека, один из них госпитализирован", – уточнил он.

Оружие Facebook Полиция в Киевской области

На странице областной полиции в Facebook добавили, что стрелял 59-летний житель Гостомеля. Пострадавшим от пулевого ранения оказался житель Ворзеля. У него диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левого подключичного участка.

Как писал OBOZREVATEL, 16 июля в Днепре неизвестные обстреляли автомобиль. Пуля пробило лобовое стекло рядом с местом водителя.

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