После пьяной гулянки: в Киеве произошло зверское убийство. Фото 18+

В Киеве на Русановских садах во вторник, 2 октября, нашли труп мужчины.

Как сообщается на странице "Киев Оперативный", убийство произошло в доме по улице Садовой, 25, где "незаконно поселилось много ромов".

"После пьяной гулянки двое из них что-то не поделили. Когда конфликт уже почти был исчерпан, один из них пошёл спать и во сне получил множественные удары молотком по голове", - написано в сообщении.

Новости В Киеве возле метро нашли труп мужчины

"Люди говорят, что это уже не первое преступление, совершенное ромами в этом районе. Добавляют, что напуганы и не хотят такого соседства, но на их проблему никто не обращает внимания", - отмечается в "КО".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве нашли истерзанный труп с отрезанным половым органом.