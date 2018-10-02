МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

После пьяной гулянки: в Киеве произошло зверское убийство. Фото 18+

1.4тЧитать материал на украинском

В Киеве на Русановских садах во вторник, 2 октября, нашли труп мужчины.

Как сообщается на странице "Киев Оперативный", убийство произошло в доме по улице Садовой, 25, где "незаконно поселилось много ромов".

"После пьяной гулянки двое из них что-то не поделили. Когда конфликт уже почти был исчерпан, один из них пошёл спать и во сне получил множественные удары молотком по голове", - написано в сообщении.

Новости
В Киеве возле метро нашли труп мужчины

"Люди говорят, что это уже не первое преступление, совершенное ромами в этом районе. Добавляют, что напуганы и не хотят такого соседства, но на их проблему никто не обращает внимания", - отмечается в "КО".

После пьяной гулянки: в Киеве произошло зверское убийство. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве нашли истерзанный труп с отрезанным половым органом.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги