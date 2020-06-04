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4 июня • обновлено в 21:33
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/ Криминал

После изнасилования и пыток в Кагарлыке решились признаться еще трое пострадавших

  • Еще три человека рассказали об издевательствах в отделении полиции Кагарлыка

  • Их допрашивали обвиняемые в изнасиловании женщины Сергей Сулима и Николай Кузив

  • Назначены дополнительные экспертизы

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После резонанса с избиением и изнасилованием женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области к правоохранителям обратились еще трое пострадавших.

Их также допрашивали полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, сообщает ТСН со ссылкой на исполняющего обязанности директор Государственного бюро расследований Александра Соколова.

Новых пострадавших допрашивали Сулима и Кузив

Новых пострадавших допрашивали Сулима и Кузив

Он отметил, что следствие получило информацию о других случаях издевательств.

"Назначены экспертизы, потому что выявлены дополнительные пострадавшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", – сказал Соколов.

Подробности показаний до завершения расследования разглашать не будут.

"Давайте мы завершим досудебное расследование. У защиты будет возможность ознакомиться с материалами, и уже после заседаний будут освещены факты", – уточнил он.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Новости Киева и Киевской области Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Персона
Александр Соколов (ГБР)
Место
Украина Киев
Теги
Государственное Бюро Расследований Национальная полиция Украины
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