Их допрашивали обвиняемые в изнасиловании женщины Сергей Сулима и Николай Кузив

Еще три человека рассказали об издевательствах в отделении полиции Кагарлыка

После резонанса с избиением и изнасилованием женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области к правоохранителям обратились еще трое пострадавших.

Их также допрашивали полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, сообщает ТСН со ссылкой на исполняющего обязанности директор Государственного бюро расследований Александра Соколова.

Новых пострадавших допрашивали Сулима и Кузив

Он отметил, что следствие получило информацию о других случаях издевательств.

"Назначены экспертизы, потому что выявлены дополнительные пострадавшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", – сказал Соколов.

Подробности показаний до завершения расследования разглашать не будут.

"Давайте мы завершим досудебное расследование. У защиты будет возможность ознакомиться с материалами, и уже после заседаний будут освещены факты", – уточнил он.

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