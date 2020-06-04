После резонанса с избиением и изнасилованием женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области к правоохранителям обратились еще трое пострадавших.
Их также допрашивали полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, сообщает ТСН со ссылкой на исполняющего обязанности директор Государственного бюро расследований Александра Соколова.
Новых пострадавших допрашивали Сулима и Кузив
Он отметил, что следствие получило информацию о других случаях издевательств.
"Назначены экспертизы, потому что выявлены дополнительные пострадавшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", – сказал Соколов.
Подробности показаний до завершения расследования разглашать не будут.
"Давайте мы завершим досудебное расследование. У защиты будет возможность ознакомиться с материалами, и уже после заседаний будут освещены факты", – уточнил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
Мать рассказала о муках пострадавшей девушки после пережитой ночи в полицейском участке.
Пострадавшая девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке.
Позднее штат районного отдела в Кагарлыке полностью сократили.
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