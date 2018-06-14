"Посечены осколками": что известно о детях, пострадавших от взрыва в Киеве

В результате взрыва в Киеве неизвестного предмета, травмы получили три девочки в возрасте 7-11 лет и 5-летний мальчик.

Об этом OBOZREVATEL сообщили медики. По их словам, дети получили травмы средней тяжести.

"Посечены осколками туловища и конечности. У одной девочки подозрение на перелом плечевой кости и голени. Еще у одного ребенка было венозное кровотечение, которое остановили", - рассказали врачи.

На данный момент пострадавшие находятся в отделении политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".

По данным полиции, взрыв произошел 14 июня, в 16:40, на ул. Чернобыльская в Святошинском районе. По предварительным данным, дети нашли в салоне припаркованного авто неизвестный предмет, похожий на коробку. При попытке открыть, произошел взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.