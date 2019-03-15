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/Криминал

Попросил передать сдачу: в Киеве водитель маршрутки избил пассажира до сотрясения мозга

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Водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира до ушиба головного мозга и серьезных переломов.

Потерпевший в группе "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что поводом для конфликта якобы стала его просьба передать сдачу после оплаты проезда.

"Побил водитель маршрутки за то, что я поднял кипиш по поводу сдачи, которую не получил. Сейчас лежу в областной клинической больнице, корпус №2, "челюстно-лицевое". Состояние тяжелое. Это произошло 7 марта где-то в 21:30 вечера, когда я возвращался с работы", ‒ рассказал пострадавший.

Новости
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Водитель маршрутки из Киева избил пассажира

Водитель маршрутки из Киева избил пассажира

Facebook "Киев Оперативный"

Водитель маршрутки из Киева избил пассажира

Водитель маршрутки из Киева избил пассажира

Facebook "Киев Оперативный"

Медики установили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и несколько переломов. Пассажир также сообщил, что водитель остался безнаказанным.

Как писал OBOZREVATEL, летом 2018 года под Киевом водитель пригородной маршрутки №805 избил правоохранителя за то, что он указал ему на нарушения ПДД.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Putin Serjio
Putin Serjio
Киборга опять избили?
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