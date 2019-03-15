Попросил передать сдачу: в Киеве водитель маршрутки избил пассажира до сотрясения мозга

Водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира до ушиба головного мозга и серьезных переломов.

Потерпевший в группе "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что поводом для конфликта якобы стала его просьба передать сдачу после оплаты проезда.

"Побил водитель маршрутки за то, что я поднял кипиш по поводу сдачи, которую не получил. Сейчас лежу в областной клинической больнице, корпус №2, "челюстно-лицевое". Состояние тяжелое. Это произошло 7 марта где-то в 21:30 вечера, когда я возвращался с работы", ‒ рассказал пострадавший.

Водитель маршрутки из Киева избил пассажира Facebook "Киев Оперативный"

Водитель маршрутки из Киева избил пассажира Facebook "Киев Оперативный"

Медики установили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и несколько переломов. Пассажир также сообщил, что водитель остался безнаказанным.

Как писал OBOZREVATEL, летом 2018 года под Киевом водитель пригородной маршрутки №805 избил правоохранителя за то, что он указал ему на нарушения ПДД.

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