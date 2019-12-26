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26 декабря • обновлено в 10:58
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Помогал убийце участника АТО: на Киевщине поймали "криминального авторитета"

1.1т
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В Белой Церкви Киевской области полиция задержала криминального злоумышленника по кличке "Лощ", соратника мужчины, который убил участника АТО.

Задержанный, которого разыскивали в течение двух лет, также был организатором этого нападения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook.

Еще в 2017 году в городе Кагарлык Киевской области убили участника АТО. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. А вот его соратник, который был организатором нападения, скрылся. Правоохранители объявили его в розыск и продолжали поиски.

На Киевщине поймали "криминального авторитета"

На Киевщине поймали "криминального авторитета"

Позже полицейские поймали беглеца в Белой Церкви. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Находясь в розыске, мужчина постоянно скрывался, впрочем, одновременно ему удавалось держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес. Также задержанный неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

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В ближайшее время решится вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него выберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кагарлыке Киевской области в 2017 году мужчина зарезал 33-летнего участника АТО.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
а зачем ссылка на атошника. типа если убил атошника то ты не просто убийца а выдающийся убийца?)
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