Полоса смертников: на "убойном" месте под Киевом произошло жесткое ДТП. Видео

На печально известном развороте на с. Круглик под Киевом произошел двойной "автобоулинг". В результате один человек получил травмы.

ДТП произошли на одесской трассе 21 декабря, однако подробности стали известны только сейчас. Как сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович, первая авария без пострадавших произошла перед светофором.

"Через некоторое время на расстоянии около сотни метров произошло еще одно ДТП: легковушка врезалась в заднюю часть другого авто. Пострадал один человек", – отметил он.

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как автомобиль на скорости влетел во внедорожник. Также были повреждены еще два транспортных средства.

Пользователь Вадим Тягнирядно опубликовал видео ДТП с близкого расстояния. Видно, как передняя часть легкового автомобиля предполагаемого нарушителя практически уничтожена.

ДТП на одесской трассе Вадим Тягнирядно

Пользователи соцсетей уже нарекли место происшествия "полосой смертников". Как сообщал OBOZREVATEL на данном участке регулярно происходят ДТП. Последняя жесткая авария с участием десятка автомобилей произошла 5 декабря.

Всего за полтора года на "адском" развороте произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы. Проблема состоит в том, что для разворота водителям необходимо пересечь три полосы встречного транспорта, несущегося с возвышенности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее дорожники предприняли попытку закрыть разворот на Круглик, однако местные жители устроили акцию протеста и отстояли проезд на участке.

Чтобы снизить количество ДТП, в августе нынешнего года дорожные службы установили не участке светофор.

Вместо светофора водители ранее предлагали обустройство в районе Круглика безопасные левые повороты, как в США и Европе.

Некоторые светофоры на одесской трассе (в том числе у с. Круглик), установлены временно. В прошлом году власти обещали начать строительство двухуровневых развязок в районе Чабаны – Гатное и Южного кладбища, однако работы до сих пор не начаты.

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