Проклятый перекресток под Киевом: власть нашла "революционное" решение

После резонансного ДТП с омбудсменом Николаем Кулебой под Киевом на злополучном перекрестке Чабаны – Гатное состоялось выездное совещание. Чиновники предложили временное решение, которое поможет снизить количество аварий на этом опасном участке.

Самое вопиющее, что уже год (!) журналисты OBOZREVATEL в своих публикациях говорили о серьезной проблеме и предлагали выход из ситуации. Мы неоднократно обращались в госструктуры, но реакции не последовало.

Неужели должно произойти "громкое" ДТП, чтобы власти наконец начали действовать?

"Проклятое" место

"Кровавый" перекресток Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом

Эпопея с этим перекрестком на Одесской трассе тянется почти год – с тех пор, как в декабре 2018 года там подключили светофорный комплекс.

Ситуация с того времени не поменялась – автомобили продолжают биться, как и прежде.

ДТП с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой произошло 24 ноября. Пострадал омбудсмен, нарушивший правила ПДД, двое его сыновей 10 и 19 лет и водитель микроавтобуса

Что же рекомендуют участники совещания? Перекресток трассы Киев –Одесса и улицу Киевскую хотят оборудовать дублирующими дорожными знаками и определить этот участок приоритетным для дежурства нарядом патрульной полиции.

По сути, ничего нового. Еще в декабре 2018 года на запрос OBOZREVATEL в патрульной полиции Киевской области сообщили, что после подключения светофора полицейские начали планировать дежурство таким образом, чтобы экипажи были ближе к этому перекрестку.

Ответ УПП в Киевской области в декабре 2018 года. В полиции сообщали о внимании к проблемному участку

Предложение с дублирующими знаками вызывает недоумение своей "своевременностью". Об этой проблеме OBOZREVATEL сообщал, когда светофор только подключили. Водители жаловались, что при движении из Киева, в крайнем левом ряду отсутствовали дублирующие знаки "Направление движения по полосам".

Тем, кто двигался со стороны Одессы, было еще хуже, так как единственный знак "Направление движения по полосам", был установлен непосредственно над перекрестком. Сам светофор был плохо виден из-за пешеходного моста.

Все под контролем?

На запросы наших журналистов чиновники отвечали, что "мониторят все жалобы" и "в комплексе все будем устранять". И вообще, там установлен знак, ограничивающий скорость до 50 км в час в пределах населенного пункта.

Экс-председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук заверял OBOZREVATEL, что держит ситуацию под контролем.

Меры по снижению аварийности на участке вводились со скрипом. Так, проблему с дублирующим светофором дорожники "решили" через несколько недель после запуска светофора. Решение было оригинальным – на мосту повесили сразу три знака "Светофорное регулирование". Водители говорили, что ночью данное "информационное панно" (как его называют дорожники) практически незаметно.

Информационное панно на перекрестке Чабаны – Гатное

Изменение в циклограмме светофора реально начали пересматривать лишь после смертельного ДТП на участке 14 мая. Кстати, тогда также на место выезжала комиссия в составе дорожных служб, местных властей и полиции.

Почему тогда не было принято кардинальных решений по перекрестку – непонятно.

ДТП 14 мая

К перечисленным недоработкам "убойного" участка дороги можно добавить на сегодня отсутствие полосы торможения в левом ряду. Из-за этого скапливается транспорт, что приводит к заторам.

Короткий промежуток времени для разворота – еще одна боль водителей. "Проскочить могут 2-3 автомобиля или одна фура. Но многие автолюбители не желают ждать, особенно находясь в пробке в час пик, поэтому втиснуться пытаются 4-5 авто. А это уже аварийная ситуация", – рассказал нашим журналистам один из водителей.

Единственный выход

Пожалуй, самой большой проблемой "кровавого" перекрестка остается отсутствие двухуровневых развязок. По мнению местных жителей, как бы хорошо ни отладили работу светофора, он не в состоянии исправить ситуацию на трассе с таким интенсивным движением. Добавим – количество авто увеличивается параллельно с тотальной застройкой близлежащих с Киевом сел и городов.

На сегодня разработан и утвержден проект строительства двухуровневых эстакад в пгт Чабаны (в нескольких сотнях метров от светофорного комплекса в направлении с. Вита Почтовая) и возле Южного кладбища.

Служба автомобильных дорог в Киевской области ранее сообщала OBOZREVATEL, что строительство развязок планируется начать в 2019 году. Однако по сей день работы не ведутся.

P. S. По перекрестку выездная комиссия предложила пути решения, о которых OBOZREVATEL и общественность твердят многие месяцы. Что это, работа для галочки? В то же время о строительстве развязок – реальной мере снижения аварийности – ни слова. Неужели должны снова погибнуть люди, чтобы ситуация начала решаться?

Убийственные цифры

За 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739.

В Киеве за этот период произошло 33 056 ДТП, в которых погибли 108 человек и пострадали 2 161.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал