Правоохранители задержали уже 28 участников перестрелки в Броварах, все они находятся в изоляторе.

Об этом рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 29 мая.

По его словам, звонки от местных жителей поступили на линию 102 в 7:15 утра. Очевидцы сообщили, что несколько десятков человек устроили стрельбу.

Вскоре на место ЧП прибыли поднятые по тревоге полицейские, задержав 11 человек и изъяв у них оружие. Затем спецоперация была продолжена.

"Результатом стало в настоящее время уже 28 задержанных, 6 единиц транспорта изъято, 16 единиц огнестрельного оружия. Все они будут помещены в изолятор временного содержания. Завтра они получат подозрения, следователи обратятся в суд с просьбой о содержании под стражей", – сказал Небытов, подчеркнув, что ни один из них не избежит наказания.

Андрей Небытов раскрыл подробности перестрелки в Броварах

Он добавил, что правоохранители определили уже 39 человек, которые принимали участие в стычках.

"Они обязательно будут задержаны и привлечены к ответственности", – заверил начальник областной полиции.

Замглавы МВД Антон Геращенко добавил, что участие в стычках принимали более 60 титушек, которые прибыли из Винницкой области. По его словам, они получали за свои "услуги" 800 гривен в сутки.

Перестрелка в Броварах Фото пресс-службы полиции

Как писал OBOZREVATEL, в разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Виха"). Неделю назад он пожаловался, что его "заказали" и внесли в базу "Миротворца".

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