Полиция задержала мужчину, который 2 апреля напал на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, в Гидропарке в Киеве.

Сам инцидент произошел во время съемки сюжета о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, мужчина препятствовал работе журналистов, дергал технику, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью. Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого.

Полиция задержала человека, напавшего на журналистов телеканала ZIK в Киеве

Подозреваемый – житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала человека, напавшего на журналистов телеканала ZIK в Киеве

В общем уголовные производства были начаты по фактам нападений на съемочные группы двух телеканалов – "Эспрессо.ТВ" и ZIK.

Полиция задержала человека, напавшего на журналистов телеканала ZIK в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Гидропарке Киева люди спортивного телосложения набросились на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ.

В районе Гидропарка совершили еще одно нападение на журналистов – жертвой агрессии стала съемочная группа "Эспрессо.ТВ".

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