Полиция сообщила о подозрении экс-заместителю главы КГГА Слончаку

Юрий Сергиенко Криминал 20:28, 27.04.2020 Обновлено: 21:06, 27.04.2020

Бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку сообщено о подозрении в нападении на патрульного.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается на сайте киевской полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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