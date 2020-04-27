Полиция сообщила о подозрении экс-заместителю главы КГГА Слончаку
Бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку сообщено о подозрении в нападении на патрульного.
Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается на сайте киевской полиции.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику.
"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве за незначительное нарушение ПДД, во время которого ситуация переросла в конфликт с дракой, задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.
Слончака забрали в СИЗО, позже ему вызвали туда скорую помощь.
По факту инцидента, который произошел с заместителем КГГА Владимиром Слончаком, начато уголовное производство.
Позже в сети опубликовали видео конфликта между Слончаком и правоохранителями, снятое на полицейский видеорегистратор. На нем зафиксировано, как Слончак повышал голос и использовал брань в сторону полицейских.
27 апреля мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко озвучил свое решение по Слончаку – его уволили с должности.
Слончак обвинил правоохранителей в превышении служебных полномочий и заявил, что не нападал на полицейских.
Также OBOZREVATEL писал, что известно о депутате Киевского городского совета Людмиле Костенко, которая была за рулем автомобиля с заместителем главы КГГА, задержанным за драку с патрульными.