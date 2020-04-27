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27 апреля • обновлено в 21:11
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Полиция сообщила о подозрении экс-заместителю главы КГГА Слончаку

1.6т
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Бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку сообщено о подозрении в нападении на патрульного.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается на сайте киевской полиции.

Грозит тюрьма: буйному экс-чиновнику КГГА сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Слончак
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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