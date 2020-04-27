Грозит тюрьма: буйному экс-чиновнику КГГА сообщили о подозрении

Бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку сообщено о подозрении в нападении на патрульного.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается на сайте киевской полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram