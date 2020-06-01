Полиция со стрельбой задержала минера моста Метро в Киеве

В Киеве полиция задержала "минера", который угрожал взорвать мост Метро.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, во время задержания были слышны выстрелы.

Позже в патрульной полиции столицы подтвердили, что задержание произошло в 15:20 в понедельник, 1 июня.

Напомним, что в Киеве неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за минирования проезд по мосту Метро закрыли: красную линию ограничили в движении.

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