Полиция со стрельбой задержала минера моста Метро в Киеве

В Киеве полиция задержала "минера", который угрожал взорвать мост Метро.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, во время задержания были слышны выстрелы.
Позже в патрульной полиции столицы подтвердили, что задержание произошло в 15:20 в понедельник, 1 июня.
Напомним, что в Киеве неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за минирования проезд по мосту Метро закрыли: красную линию ограничили в движении.
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