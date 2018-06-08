Полиция раскрыла масштабную аферу с автономерами в Киеве

В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который воровал номерные знаки автомобилей.

Он предлагал вернуть их владельцам за вознаграждение, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева на официальном сайте.

Злоумышленника обнаружили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, а при обыске нашли "интересную записку".

Полиция г. Киева

"На бумаге были указаны государственные номера транспортных средств и адреса. Впоследствии мы узнали, что злоумышленник таким образом обозначил для себя места, где спрятал похищенные номера", ― рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Преступником оказался 22-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления и хранение наркотиков. На время следствия его отпустили под личное обязательство. Полиция собирает доказательства о его противоправной деятельности. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция г. Киева

Полиция г. Киева

Полиция г. Киева

Сообщается также, что злоумышленник орудовал в одном квартале между проспектом Победы и улицей Ушакова.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве "засветился" известный "вор в законе".