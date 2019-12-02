Стреляли из карабина из дома: полиция раскрыла детали покушения на депутата в Киеве

Во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын, выстрел производился не из автомобиля, а из дома.

Во время брифинга 2 декабря глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что это было специально подобранное помещение, которое киллеры арендовали заранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, в месте, откуда стреляли, были найдены важные вещественные доказательства. К примеру, коробка, предназначенная для того, чтобы не потерялась отстреленная гильза. Также в полиции уточнили, что для убийства преступники использовали карабин калибра 7.62.

Говоря о версиях трагедии, в Национальной полиции назвали три наиболее вероятных: семейно-бытовая проблема, финансово-хозяйственная деятельность , а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность Соболева.

Депутат в результате инцидента физических травм не получил. "Никто, кроме мальчика, не пострадал", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Покушение на Соболева "Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они якобы являются экс-бойцами УДА.

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