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2 декабря • обновлено в 16:42
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Стреляли из карабина из дома: полиция раскрыла детали покушения на депутата в Киеве

3.5т
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Во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын, выстрел производился не из автомобиля, а из дома.

Во время брифинга 2 декабря глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что это было специально подобранное помещение, которое киллеры арендовали заранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, в месте, откуда стреляли, были найдены важные вещественные доказательства. К примеру, коробка, предназначенная для того, чтобы не потерялась отстреленная гильза. Также в полиции уточнили, что для убийства преступники использовали карабин калибра 7.62.

Говоря о версиях трагедии, в Национальной полиции назвали три наиболее вероятных: семейно-бытовая проблема, финансово-хозяйственная деятельность , а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность Соболева.

Депутат в результате инцидента физических травм не получил. "Никто, кроме мальчика, не пострадал", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Покушение на Соболева

Покушение на Соболева

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Покушение на Соболева Криминал
Персона
Андрей Крищенко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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ttt ta
ttt ta
А я говорил Путину: "Вова! Не нанимай на это дело идиотов!"
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1
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Ну, ось знову нестиковки - якщо підозрювані "розкололись", чому тоді лишились три версії подій? Що кілери розповіли як стріляли і не розказали навіщо? Дурь. Аваков видно починає виконувати замовлення на репресії щодо добровольчого руху.
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