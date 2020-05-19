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19 мая • обновлено в 15:36
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Полиция проверила клубы Киева, которые "забили" на карантин: что решила

1.5т
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В Киеве полицейские составили три административных протокола из-за работы ночных клубов без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своем сайте. Отмечается, что 18 мая во время мониторинга интернета было обнаружено данные о работе таких заведений в городе, несмотря на ограничения.

"В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили три протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", – говорится в сообщении.

Полиция проверила клубы Киева, которые "забили" на карантин. Иллюстрация

Полиция проверила клубы Киева, которые "забили" на карантин. Иллюстрация

По словам правоохранителей, в случае доказательства вины, указанным лицам грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который работал, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы, ведь некоторые из них открылись без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.

  • Выяснилось, что киевский элитный клуб Queen работал еще до ослабления ограничений в Украине 11 мая.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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