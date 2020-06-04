Полиция провела обыски у фигурантов перестрелки в Броварах: изъяты ножи и пистолеты

Тимур Григоренко Криминал 15:55, 4.06.2020 Обновлено: 15:59, 4.06.2020

В четверг, 4 июня, полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах.

Во время обыска были изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты и "черновые" записи, сообщает пресс-служба МВД.

Обыски у участников перестрелки в Броварах

В обысках принимали участие сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения.

На данный момент продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

Обыски у участников перестрелки в Броварах
Обыски у участников перестрелки в Броварах
Обыски у участников перестрелки в Броварах

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