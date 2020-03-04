Полицейские задержали молодого парня, который с оружием врывался в отделения почты, угрожал сотрудникам, забирал из кассы деньги и скрывался. В частности, в Киеве он сделал это дважды.

Юношу поймали в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в последний раз подозреваемый ворвался в почтовое отделение на бульваре Ярослава Гашека в Киеве. Парень был в маске, он начал угрожать персоналу и забрал более 20 тысяч гривен, а после этого убежал.

Полиция поймала парня, который с пистолетом нападал на отделения почты в Киеве

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Одессе. Жителю Харьковщины всего 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Парень освободился лишь несколько месяцев назад, но уже совершил два нападения в Киеве.

Полиция поймала парня, который с пистолетом нападал на отделения почты в Киеве

Полиция поймала парня, который с пистолетом нападал на отделения почты в Киеве

По словам правоохранителей, есть информация, что он причастен к похожим преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве. Было установлено, что юноша держал вещи, которые использовал для нападений, в камере хранения на железнодорожном вокзале Одессы. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли оттуда пистолет, маски, а также одежду. Все это направили на экспертизу.

Парню уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападающему меры пресечения.

Полиция поймала парня, который с пистолетом нападал на отделения почты в Киеве

Полиция поймала парня, который с пистолетом нападал на отделения почты в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 февраля произошло ограбления в отделении "Новой почты" на улице Ярослава Гашека, 8-а.

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