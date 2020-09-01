Полиция поймала мужчину с гранатой возле Офиса президента

Правоохранители 1 сентября задержали возле Офиса президента Украины мужчину с гранатой.

Взрывоопасный предмет изъят, его направят на экспертизу, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

"Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, который отправят на экспертные исследования", – уточнили правоохранители.

Отмечается, что мужчина показался патрулю подозрительным. Его остановили для проверки, во время которой и обнаружили гранату.

Речь идет о гражданине 1966 года рождения. Других подробностей о нем пока неизвестно.

Инцидент зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о правовой квалификации.

Facebook полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 сентября возле здания Офиса президента Украины в Киеве была обнаружена граната. Полиция полностью перекрывала проход по улице Банковой.

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