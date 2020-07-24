Полиция отреагировала на слухи о взрывчатке в сгоревшем доме Шабунина
В полиции Киевщины опровергли заявления о якобы обнаружении остатков от взрывного устройства на у дома активиста Виталия Шабунина в селе Гнедин в на Бориспольщине, который сгорел 23 июля.
Правоохранители утверждают, что соответствующая информация, которую распространяют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Отмечается, что дополнительный осмотр на месте пожара проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, а также эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.
В результате были изъяты пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Все это направили на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. Поэтому только по результатам выводов экспертиз, подчеркивают правоохранители, будет установлено, как произошло возгорание дома.
"Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывчатых предметов. Информация о их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Также, добавили в полиции Киевщины, наличие взрывчатки на месте сгоревшего дома Шабуниных в Гнедине, не подтверждается и показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.
Правоохранители напомнили, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства. Журналистов попросили распространять информацию исключительно из официальных источников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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