Полиция нагрянула с обысками к лидеру С14: все подробности

Правоохранители нагрянули 10 июля с обысками к лидеру националистической организации С14 Сергею Мазуру в Борисполе.

По данным Telegram-канала организации, полиция проникла в квартиру по адресу ул. Момота (Горького) силой.

Отмечается также, что к месту обысков подтянулись народные депутаты и около 50 активистов. Полиция изъяла несколько вещей из квартиры Мазура.

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Также, на странице координатора С14 в Facebook Богдан Ходаковский написал, что обыски устроили из-за уборки парковых зон после ромов.

"У активиста Сергея Мазура незаконный обыск, якобы за уборку парковых зон от свалок, которые оставили ромские шайки. Понятно, что деятельность С14 стоит поперек горла сотням негодяев по всей стране и на всех уровнях государственных структур. Поэтому инциденты, связанные с ромами, это лишь повод. Активисты движения "Традиция и порядок" уже отправились на поддержку", – подчеркнул он.

Также, Маркиян Яциняк написал на его странице, что следователи на место не пришли.

"Показали липовый листок. Ни одного решения суда, следователей на месте нет. Никто не говорит, в каком качестве, по какому производству", – отметил он.

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Обыски у Сергея Мазура Telegram-канал С14

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля появилась информация о сожжении лагеря ромов в Киеве, в котором обвинили активистов С14. Украинский Хельсинский союз по правам человека потребовал расследовать данный инцидент.

Позже, табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества. 7 июня Национальные Дружины разогнали его в Голосеевском парке после того, как представители этой национальности атаковали экологов, которые пришли на место вырубки.

Начальник штаба "Нацдружин" Юрий Капля пояснил, что активисты сделали это, когда в месте поселения уже никого не было.