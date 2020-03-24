Лаборатория в Киеве скрыла положительные результаты на коронавирус: полиция начала расследование

Полиция открыла уголовное производство о сокрытии положительного результата теста на коронавирус киевской частной клиникой.

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Сотрудники клиники не уведомили об этом Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья, сообщается на сайте МВД.

"В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения позитивного результата медики не сообщили об этом в соответствующие государственные учреждения. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство", – отметили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массового отравления) УК.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Правоохранители направили запросы в КГГА, Минздрав и частной клинике. Директора последней вызвали на допрос.

Ранее сообщалось, что киевская клиника утаила от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах, которые недавно посещали Куршевель.

Напомним, что около 100 украинских высокопоставленных политиков и звезд шоу-бизнеса в разгар коронавируса 8 марта закрывали курортный сезон в Куршевеле.

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