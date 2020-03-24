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24 марта • обновлено в 20:09
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/ Криминал

Лаборатория в Киеве скрыла положительные результаты на коронавирус: полиция начала расследование

1.2т
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Полиция открыла уголовное производство о сокрытии положительного результата теста на коронавирус киевской частной клиникой.

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Сотрудники клиники не уведомили об этом Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья, сообщается на сайте МВД.

Лаборатория в Киеве скрыла положительные результаты на коронавирус: полиция начала расследование

"В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения позитивного результата медики не сообщили об этом в соответствующие государственные учреждения. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство", – отметили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массового отравления) УК.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Правоохранители направили запросы в КГГА, Минздрав и частной клинике. Директора последней вызвали на допрос.

Ранее сообщалось, что киевская клиника утаила от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах, которые недавно посещали Куршевель.

Напомним, что около 100 украинских высокопоставленных политиков и звезд шоу-бизнеса в разгар коронавируса 8 марта закрывали курортный сезон в Куршевеле.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
привет пальчевскому... что-то его стало намного меньше в ящике... и за это спасибо...
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
пристрелити всіх, хто був тоді в куршавелі.
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