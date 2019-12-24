"Могло не быть обоих": жена Соболева рассказала, как ему удалось выжить

Жена депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна и мама их трехлетнего сына Александра, которого убили в Киеве, рассказала, как удалось выжить ее мужу.
Откровением женщина поделилась в интервью "Стране". Соболева вспомнила о последних минутах жизни своего ребенка.
"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в тот момент произошел хлопок. Если бы он не наклонился, пуля попала бы в него. Она черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", – рассказала женщина.
Покушение на Соболева: жена сказала, как удалось выжить
По ее словам, выстрела не было слышно, но появился белый свет, вспышка, которая будто оттолкнула мать от сына.
"Все было как в тумане. Я увидела, что у моего сына нет пол-головы. Муж выбежал из машины и начал кричать о помощи, чтобы кто-то вызвал скорую. Я понимала, что Сашу уже не спасти, но сердце его еще билось. Приехала скорая и Сашу забрали. Меня не пустили. Я понимала, что Саша умирает, я хотела быть рядом в этот момент, но меня не подпускали к нему", –поделилась женщина.
Покушение на Соболева: жена сказала, как удалось выжить
Соболева не смогла объяснить тот факт, что сразу после сообщения об убийстве мальчика около ресторана появился букет роз.
"Мы так и не знаем, кто их принес. Розы появились в тот момент, когда не было точно известно, что Саша умер. Тот, кто их принёс, не мог знать, что Саши уже нет", – удивилась женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам депутат не пострадал.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они экс-бойцы Украинской добровольческой армии.
Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук сообщил, что организатором покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева может быть Юсуп Абуев.
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