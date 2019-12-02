Покушение на Соболева в Киеве: установлен заказчик жестокого убийства

Правоохранители установили вероятного заказчика покушения на Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета, которого пытались убить в Киеве 1 декабря.
Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на "проинформированного собеседника в правоохранительных органах".
Как сказал собеседник журналистов, копы "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".
Источник добавил, что двое молодых людей 18 и 19 лет, подозреваемые в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".
Покушение на Вячеслава Соболева
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик при инциденте не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправой.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына Соболева.
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