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2 декабря • обновлено в 18:32
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/ Криминал

Покушение на Соболева в Киеве: установлен заказчик жестокого убийства

4.3т
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Правоохранители установили вероятного заказчика покушения на Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета, которого пытались убить в Киеве 1 декабря.

Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на "проинформированного собеседника в правоохранительных органах".

Как сказал собеседник журналистов, копы "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

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Источник добавил, что двое молодых людей 18 и 19 лет, подозреваемые в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".

Покушение на Вячеслава Соболева

Покушение на Вячеслава Соболева

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Покушение на Соболева Криминал Новости Киева и Киевской области
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Теги
расследование убийство
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