Покушение на Соболева в Киеве: установлен заказчик жестокого убийства

Правоохранители установили вероятного заказчика покушения на Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета, которого пытались убить в Киеве 1 декабря.

Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на "проинформированного собеседника в правоохранительных органах".

Как сказал собеседник журналистов, копы "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что двое молодых людей 18 и 19 лет, подозреваемые в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".

Покушение на Вячеслава Соболева Коллаж

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