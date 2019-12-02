Покушение на Соболева: появилось фото второго подозреваемого

В сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата Вячеслава Соболева, которого пытались убить в Киеве.

Снимок в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как написал политик, Семенов родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м отправился воевать на Донбасс в составе Украинской добровольческой армии.

Покушение на Вячеслава Соболева Коллаж

Напомним, накануне заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

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