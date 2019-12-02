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3 декабря • обновлено в 00:05
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/ Криминал

Покушение на Соболева: появилось фото второго подозреваемого

5.3т
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В сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата Вячеслава Соболева, которого пытались убить в Киеве.

Снимок в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как написал политик, Семенов родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м отправился воевать на Донбасс в составе Украинской добровольческой армии.

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Покушение на Вячеслава Соболева

Покушение на Вячеслава Соболева

Коллаж

Напомним, накануне заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

Покушение на Соболева: появилось фото второго подозреваемого

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Покушение на Соболева Криминал Новости Киева и Киевской области
Персоны
Вячеслав Соболев Игорь Мосийчук
Место
Украина Киев
Теги
убийство фотографии
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Чан Джеки
Чан Джеки
ИЗВИНЯЮСИ ЕТО КТО ИСПОЛНИТЕЛИ-ГДЕ ЗАКАЗА.
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