Покушение на Соболева: появилось фото второго подозреваемого

В сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата Вячеслава Соболева, которого пытались убить в Киеве.
Снимок в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Как написал политик, Семенов родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м отправился воевать на Донбасс в составе Украинской добровольческой армии.
Покушение на Вячеслава Соболева
Коллаж
Напомним, накануне заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик при инциденте не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправой.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына Соболева.
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