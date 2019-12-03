"Дешево и сердито": полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

Правоохранители показали оружие, из которого обстреляли машину депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына.

Фото опубликовал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", – написал он.

Полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. "Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", – пояснил Шевченко.

Facebook Артема Шевченко

Он также рассказал, как обстоят дела с расследованием.

"Криминалисты и оперативники полиции Киева своевременно и качественно установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский. Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. Завтра суд им должен избрать меру пресечения", – написал Шевченко.

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