"Дешево и сердито": полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

Правоохранители показали оружие, из которого обстреляли машину депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына.
Фото опубликовал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", – написал он.
Полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева
По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. "Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", – пояснил Шевченко.
Facebook Артема Шевченко
Он также рассказал, как обстоят дела с расследованием.
"Криминалисты и оперативники полиции Киева своевременно и качественно установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский. Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. Завтра суд им должен избрать меру пресечения", – написал Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик при инциденте не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына Соболева.
В сети показали и второго подозреваемого.
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