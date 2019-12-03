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3 декабря • обновлено в 21:40
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"Дешево и сердито": полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

3.7т
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Правоохранители показали оружие, из которого обстреляли машину депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына.

Фото опубликовал в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", – написал он.

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Полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

Полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. "Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", – пояснил Шевченко.

"Дешево и сердито": полиция показала оружие, из которого убили сына Соболева

Facebook Артема Шевченко

Он также рассказал, как обстоят дела с расследованием.

"Криминалисты и оперативники полиции Киева своевременно и качественно установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский. Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. Завтра суд им должен избрать меру пресечения", – написал Шевченко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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