Главная Новости
3 декабря • обновлено в 01:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"У парня есть принципы": стало известно о боевых достижениях подозреваемого в покушении на Соболева

869
Читать материал на украинском

Участник войны на Донбассе в составе УДА Андрей Лаврега (позывной "Тихий"), которого подозревают в покушении на депутата Вячеслава Соболева в Киеве, покинул зону ООС в мае 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что данных о том, чем занимался парень после фронта, пока нет.

Новости
Покушение на Соболева: появилось фото второго подозреваемого

"Доброволец, нигде не оформленный, который стал кавалером ордена "За мужество" 3-й степени в 20 лет за экстраординарные боевые заслуги. Он был снайпером в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии – и его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску.

Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций, чтобы бить без промаха со средних дистанций, чтобы застать врага врасплох. Война стала его университетом, он пошел на фронт в 17 лет и стал снайпером, чтобы наносить максимальный урон", – написал журналист.

Покушение на Вячеслава Соболева

Покушение на Вячеслава Соболева

Коллаж

"Вы наверняка видели некоторые из его метких выстрелов на фронтовом видео. "Тихому" было важно, чтобы результаты боевой работы были четко зафиксированы, он старался всегда снимать подтверждение попаданий. И получил орден Лаврега заслуженно – снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного", – добавил он.

Бутусов предположил, что вероятным исполнителем убийства могли сманипулировать.

"Все, кто с ним воевал, уверены – у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал... Мне трудно поверить, что это была его личная инициатива и что это мог быть просто коммерческий вопрос", – считает журналист.

Андрей Лаврега

Андрей Лаврега

Facebook Александра Ярового

Напомним, накануне в сети появилось фото Лавреги. Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Покушение на Соболева" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Покушение на Соболева Новости Киева и Киевской области Криминал
Персоны
Юрий Бутусов Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Теги
убийство добровольцы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А рожа теппила, сколько детей на Донбассе замочил интересно, рагуленку в голову попал,опыт есть видно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги