"У парня есть принципы": стало известно о боевых достижениях подозреваемого в покушении на Соболева

Участник войны на Донбассе в составе УДА Андрей Лаврега (позывной "Тихий"), которого подозревают в покушении на депутата Вячеслава Соболева в Киеве, покинул зону ООС в мае 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что данных о том, чем занимался парень после фронта, пока нет.

"Доброволец, нигде не оформленный, который стал кавалером ордена "За мужество" 3-й степени в 20 лет за экстраординарные боевые заслуги. Он был снайпером в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии – и его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску.

Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций, чтобы бить без промаха со средних дистанций, чтобы застать врага врасплох. Война стала его университетом, он пошел на фронт в 17 лет и стал снайпером, чтобы наносить максимальный урон", – написал журналист.

Покушение на Вячеслава Соболева Коллаж

"Вы наверняка видели некоторые из его метких выстрелов на фронтовом видео. "Тихому" было важно, чтобы результаты боевой работы были четко зафиксированы, он старался всегда снимать подтверждение попаданий. И получил орден Лаврега заслуженно – снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного", – добавил он.

Бутусов предположил, что вероятным исполнителем убийства могли сманипулировать.

"Все, кто с ним воевал, уверены – у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал... Мне трудно поверить, что это была его личная инициатива и что это мог быть просто коммерческий вопрос", – считает журналист.

Андрей Лаврега Facebook Александра Ярового

Напомним, накануне в сети появилось фото Лавреги. Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они якобы являются экс-бойцами УДА.

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