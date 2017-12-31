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Покушение на Мосийчука: появилось видео закладки взрывчатки

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В распоряжении журналистов оказалось видео закладки взрывчатки под телеканалом "Эспрессо", снятое перед покушением на народного депутата из Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Ролик опубликовал "Информатор".

На кадрах, в частности, видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и идет.

Как известно, взрывчатка при покушении на Мосийчука была заложена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире.

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Как сообщал "Обозреватель", покушение произошло 25 октября. В результате происшествия погибли два человека: охранник нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука Руслан Кушнир и cлучайный прохожий Михаил Мормиль.

Также пострадали политолог Виталий Бала и женщина-прохожая Надежда Ткаченко. Сам Мосийчук получил осколочное ранение.

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Тема
Покушение на Мосийчука
Персона
Игорь Мосийчук
Место
УкраинаКиев
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