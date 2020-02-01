Так выглядит "домашний арест": подозреваемых в покушении на лидера С14 засекли в неожиданном месте. Фото

Координатор общественной организации С14 Сергей Мазур заявил, что подозреваемые в покушении на него лица свободно перемещаются по Киеву несмотря на круглосуточный домашний арест.

Об этом в субботу, 1 февраля, Мазур сообщил на своей странице в Facebook. Он поделился кадрами с камер видеонаблюдения, на которых, по его утверждению, изображен фигурант дела в одном из ТЦ.

Подозреваемого в покушении на Мазура заметили в киевском ТЦ Коллаж

Олег Акимов (в центре) facebook.com/serj.mazur

"Убийцы свободно ходят на свободе... Человек в кепке – Акимов Олег Игоревич. Тот самый, который полтора года назад пытался ликвидировать меня, бросил гранату в окно квартиры, где чудом выжил мой отец", – написал Мазур.

Он уточнил, что подозреваемого 30 декабря 2019 года в ТЦ "Дарница" случайно увидел его друг.

Сергей Мазур facebook.com/serj.mazur

По словам главы С14, он обращался в правоохранительные органы, однако реакции не последовало. Он добавил, что "игнорирование и бесконтрольность" заставили его придать огласке ситуацию.

"Если убийц не вернут в СИЗО, то этого уже никогда не произойдет. Они в любой момент смогут как убежать, так и завершить свой преступный умысел 1,5-летней давности. Я не хочу, чтобы снова пострадали родные мне люди", – подытожил мужчина.

facebook.com/serj.mazur

Как писал OBOZREVATEL:

В 2018 году в Борисполе Киевской области в окно квартиры Сергея Мазура бросили гранату. В результате отец координатора С14 потерял много крови, но остался жив.

Основной версией взрыва полиция назвала покушение на убийство Мазура.

Позже полиция провела громкое задержание трех человек, подозреваемых в покушении. Были обнародованы фото спецоперации.

Число подозреваемых увеличилось до пяти. Правоохранители отчитались, что установили и заказчиков, и исполнителей преступления.

При этом один из подозреваемых в покушении на Мазура во время суда в феврале 2019 года порезал себе вены.

Троих обвиняемых суд отпустил под домашний арест.

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