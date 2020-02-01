Так выглядит "домашний арест": подозреваемых в покушении на лидера С14 засекли в неожиданном месте. Фото

Координатор общественной организации С14 Сергей Мазур заявил, что подозреваемые в покушении на него лица свободно перемещаются по Киеву несмотря на круглосуточный домашний арест.
Об этом в субботу, 1 февраля, Мазур сообщил на своей странице в Facebook. Он поделился кадрами с камер видеонаблюдения, на которых, по его утверждению, изображен фигурант дела в одном из ТЦ.
Подозреваемого в покушении на Мазура заметили в киевском ТЦ
Коллаж
Олег Акимов (в центре)
facebook.com/serj.mazur
"Убийцы свободно ходят на свободе... Человек в кепке – Акимов Олег Игоревич. Тот самый, который полтора года назад пытался ликвидировать меня, бросил гранату в окно квартиры, где чудом выжил мой отец", – написал Мазур.
Он уточнил, что подозреваемого 30 декабря 2019 года в ТЦ "Дарница" случайно увидел его друг.
Сергей Мазур
facebook.com/serj.mazur
По словам главы С14, он обращался в правоохранительные органы, однако реакции не последовало. Он добавил, что "игнорирование и бесконтрольность" заставили его придать огласке ситуацию.
"Если убийц не вернут в СИЗО, то этого уже никогда не произойдет. Они в любой момент смогут как убежать, так и завершить свой преступный умысел 1,5-летней давности. Я не хочу, чтобы снова пострадали родные мне люди", – подытожил мужчина.
facebook.com/serj.mazur
Как писал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Борисполе Киевской области в окно квартиры Сергея Мазура бросили гранату. В результате отец координатора С14 потерял много крови, но остался жив.
Основной версией взрыва полиция назвала покушение на убийство Мазура.
Позже полиция провела громкое задержание трех человек, подозреваемых в покушении. Были обнародованы фото спецоперации.
Число подозреваемых увеличилось до пяти. Правоохранители отчитались, что установили и заказчиков, и исполнителей преступления.
При этом один из подозреваемых в покушении на Мазура во время суда в феврале 2019 года порезал себе вены.
Троих обвиняемых суд отпустил под домашний арест.
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