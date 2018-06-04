Покушение на криминального авторитета под Киевом: стали известны новые подробности

Полицейские утверждают, что вице-президента Федерации бокса Киева, криминального авторитета Александра Лищенко не было в джипе, который расстреляли в ночь на 4 июня под Киевом.

Инцидент, в результате которого погиб 23-летний водитель Максим Ковтуненко, произошел в селе Гореничи. Люди видели, как Лищенко выбежал из авто, убежал в кусты и спрятался в лесополосе, но в полиции это отрицают, передает ТСН.

"Больше в машине никого не было. Говорить о том, что там был, например, пассажир, мы пока не можем. Подозреваемых пока нет", - заявил спикер областной полиции Николай Жукович.

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Отмечается, что Лищенко имеет отношение к рынкам на Троещине и Лукьяновке, работал ранее депутатом Киевсовета, а в конце 1990-х считался правой рукой криминального авторитета Валерия Прыщика, которого застрелили в 2003 году.

"Злые языки говорили о том, что к этому был причастен непосредственно Лищенко, потому что в итоге он получил рынок. То есть это или привет из прошлого, или новый передел каких-то сфер влияния", - считает бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

По его словам, в последнее время Лищенко имел влияние в спиртовой отрасли – очень опасной теме, которая может быть причиной покушения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 7 мая расстреляли джип бизнесмена Вадима Бермана. Инцидент случился в Печерском районе, по адресу Цитадельная, 5/9. Владелец обнаружил в своем припаркованном авто следы от пуль.