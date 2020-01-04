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4 января • обновлено в 15:39
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Покушение на депутата Соболева: стало известно о скандальном решении судьи. Документ

12.8т
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Печерский районный суд г. Киева освободил из-под стражи гражданина России Гелани Межиева, который, вероятно, "входит в банду" Юсупа Абуева, подозреваемого в организации покушении на депутата Киевский облсовет Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын.

Об этом сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук на своей странице в Telegram. Межиева оставили под домашним арестом (чтобы посмотреть документ, доскрольте до конца страницы).

По информации Мосийчука, Межиев является "членом банды" Юсупа Абуева, который находится в розыске и подозревается в организации покушения на Соболева. Постановление было подписано судьей В. Карабанем.

Депутат Соболев и его убитый сын

Депутат Соболев и его убитый сын

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Решение суда относительно Гелани Межиева

Решение суда относительно Гелани Межиева

Telegram/Игорь Мосийчук

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
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Hecke Josef
Hecke Josef
Зелёная шоблвюа правит бал..
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Владимировна Виктория
Владимировна Виктория
продажный суд
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