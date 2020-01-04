Покушение на депутата Соболева: стало известно о скандальном решении судьи. Документ

Печерский районный суд г. Киева освободил из-под стражи гражданина России Гелани Межиева, который, вероятно, "входит в банду" Юсупа Абуева, подозреваемого в организации покушении на депутата Киевский облсовет Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын.
Об этом сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук на своей странице в Telegram. Межиева оставили под домашним арестом (чтобы посмотреть документ, доскрольте до конца страницы).
По информации Мосийчука, Межиев является "членом банды" Юсупа Абуева, который находится в розыске и подозревается в организации покушения на Соболева. Постановление было подписано судьей В. Карабанем.
Депутат Соболев и его убитый сын
Решение суда относительно Гелани Межиева
Telegram/Игорь Мосийчук
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
Соболев сказал, что правоохранители не допросили отца подозреваемого Абуева.
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