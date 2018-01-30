Показывал гениталии детям: в Киеве у школы застукали извращенца

В Киеве возле школы №85 (Голосеевский проспект, 36) местные жители заметили извращенца.
Об этом сообщил Дмитрий Кравченко на странице сообщества "Соседи. Голосеевский район" в Facebook.
Родители школьников отметили, что мужчина ходит под окнами и демонстрирует детям гениталии.
Кравченко обратился к соседям с просьбой помочь опознать злоумышленника и выяснить его местопроживание.
Дмитрий Кравченко, Facebook
"Я бы написала заявление в полицию и приложила фотографию. Может, его там уже знают, может, были поводы", - предложила Елена.
Также она отметила, что нужно распечатать фотографии с предупреждением и расклеить их на всех окрестных столбах.
"Если предать огласке - он побоится подходить к этой школе", - подчеркнула она.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве извращенец попал на камеры.
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