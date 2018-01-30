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Показывал гениталии детям: в Киеве у школы застукали извращенца

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В Киеве возле школы №85 (Голосеевский проспект, 36) местные жители заметили извращенца.

Об этом сообщил Дмитрий Кравченко на странице сообщества "Соседи. Голосеевский район" в Facebook.

Родители школьников отметили, что мужчина ходит под окнами и демонстрирует детям гениталии.

Кравченко обратился к соседям с просьбой помочь опознать злоумышленника и выяснить его местопроживание.

Дмитрий Кравченко, Facebook

"Я бы написала заявление в полицию и приложила фотографию. Может, его там уже знают, может, были поводы", - предложила Елена.

Также она отметила, что нужно распечатать фотографии с предупреждением и расклеить их на всех окрестных столбах.

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"Если предать огласке - он побоится подходить к этой школе", - подчеркнула она.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве извращенец попал на камеры.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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